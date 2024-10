Hohe Beteiligung bei wegweisender Parlamentswahl in Georgien Bei der Parlamentswahl in der Südkaukasusrepublik Georgien zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Nach Angaben der Wahlkommission waren bis 17.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) rund 51 Prozent der Stimmberechtigten bereits an den Urnen. Die …