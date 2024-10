Nächster BVB-Patzer - Leipzig springt auf Platz eins

echec schrieb 23.10.24, 17:46

Hier wird immer noch suggeriert, mit der Aktie wäre alles bestens. Zuerst wurde die sichere Sommerrallye dutzendfach angepriesen. Die ist dieses Jahr trotz CL-Finale und Rekordergebnis leider ausgefallen. Danach war die Herbstrallye dran, bis zur Hauptversammlung müsste es eigentlich immer steigen. Was macht die Aktie? Dümpelt aktuell nur wenige Prozent über dem Jahrestief von 3,32 Euro. Dabei war es selten einfacher, an der Börse Geld zu verdienen als 2023 und 2024 - DAX und Dow Jones laufen von einem ATH zum nächsten.



Was sind die Ursachen für die katastrophale BVB-Performance?

Hier wird immer wieder die sensationell niedrige Personalkostenquote gefeiert. Ist diese tatsächlich der entscheidende Parameter? Ich denke nicht. Blickt man über den Tellerrand, fällt auf, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch die Decke gehen. Allein für Spielbetrieb und Verwaltung wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 127,5 Mio. ausgegeben, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 46%! Subsummiert man den Personalaufwand sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter dem Überbegriff Verwaltungskosten, relativiert sich die angeblich so positive Entwicklung recht schnell.



Meiner Meinung sind die Probleme strukturell. Zunächst einige wichtige Parameter, welche für die Ergebnisprognose für das aktuelle Geschäftsjahr verwendet wurden:

Fernsehgelder Inland 87,6 Mio.

Fernsehgelder CL 89,1 Mio. - Achtelfinale eingepreist

Club-WM zweistelliger Millionenbetrag

Transfereinnahmen 42 Mio.



Daran lässt sich leicht ablesen, dass die Teilnahme an der CL und die Generierung von erheblichen Transfereinnahmen inzwischen entscheidend für die Ergebnisentwicklung sind. Trotz der hohen Einnahmen aus diesen Quellen beträgt die Ergebnisprognose 2023/24 nur 5 bis 15 Mio. Euro. Gar nicht auszudenken, was passieren würde, falls BVB diese Saison nicht die CL-Qualifikation schafft (auch wenn hier immer wieder versucht wird, dies zu verharmlosen…).



Hinzu kommt die Verschuldungsproblematik durch einen sehr hohen Kapitalbedarf für Spielerkäufe in den letzten Jahren. Dadurch wurde der positive Einmaleffekt durch die Kapitalerhöhung 2021 inzwischen aufgezehrt.