Diese 18 Arenen dominieren 2040 den globalen Wettbewerb

Die Experten des McKinsey Global Institute (MGI) haben insgesamt 18 Branchen ausgemacht, die im Jahr 2040 über Umsätze und Gewinne von bis zu 48 bzw. 6 Billionen US-Dollar verfügen könnten. Dazu gehören nicht nur einzelne Industrien, sondern auch dynamische Technologien und Sektoren mit hohem Innovationspotenzial, wie Elektromobilität, Halbleiter, Cloud-Services und Biotechnologie. Die erwarteten Umsätze dieser Arenen könnten in nicht allzu ferner Zukunft etwa 16 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen und für über ein Drittel des weltweiten Wachstums verantwortlich sein.

"Diese Arenen treiben Innovation und Wohlstand schon heute an und werden in den kommenden Jahrzehnten zu neuen Wachstumszentren der Weltwirtschaft", erklärt Chris Bradley, Senior Partner beim MGI. So konnten Unternehmen in diesen Bereichen ihre Umsätze und Marktkapitalisierung signifikant schneller steigern als andere Sektoren. Ein Beispiel: 2019 erzielten Unternehmen in den Arenen Unterhaltungselektronik und Halbleiter gemeinsam 151 Milliarden US-Dollar an wirtschaftlichen Gewinnen, während sich die Gewinne in Nicht-Arenen seither halbierten.