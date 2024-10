Der chinesische Hafen Shanghai und der deutsche Hafen Hamburg arbeiten gemeinsam am Aufbau eines grünen Schifffahrtskorridors

BEIJING, 26. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem North Bund Forum 2024, das am Dienstag eröffnet wurde, haben der chinesische Hafen Shanghai und der deutsche Hafen Hamburg ihre Zusammenarbeit beim Aufbau eines grünen Schifffahrtskorridors zugesagt, um die grüne Transformation der beiden Häfen und die nachhaltige Entwicklung der globalen Schifffahrtsindustrie zu fördern.

Die Shanghai Municipal Transportation Commission, die Hamburg Port Authority (HPA), COSCO Shipping Lines Co., Ltd. und Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der sie mit Technologie- und Ausrüstungsherstellern, Energielieferanten, Frachteigentümern, Terminals und Reedereien zusammenarbeiten, um den Dekarbonisierungsprozess zu beschleunigen.