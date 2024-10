Nicht nur Newmont-Debakel Goldpreis in entscheidender Phase. Barrick Gold & Co. auf der Kippe Der Goldsektor tritt in eine entscheidende Phase ein. Gold muss die aufkommenden Konsolidierungstendenzen abschütteln und die Rallye wieder ins Laufen bringen. Goldaktien verarbeiten hingegen das Newmont-Debakel.