BRICS auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung

Vom 22. bis 24. Oktober trafen sich 36 Länder im Rahmen des BRICS + Treffens in Kazan (Russland), um über wirtschaftliche Zusammenarbeit und eine neue multipolare Weltordnung zu diskutieren. Es war das 16. Treffen in Folge. In Kazan kam klar zum Ausdruck, dass Russland nicht so isoliert ist, wie es sich der Westen wünscht. Der Ukraine-Krieg war und ist eine Art Katalysator zur Fortentwicklung der BRICS. Die BRICS streben ein eigenes Zahlungssystem und einen eigene zum Teil goldgedeckte „BRICS-Währung“ an. Im nächsten Jahr wird eine neue Beitrittswelle erwartet, wobei auch die Türkei die Mitgliedschaft beantragt hat, was nicht ohne Brisanz ist.