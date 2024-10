Tesla-Aktie springt um 20%: Analysten gespalten über zukünftiges Wachstum!

Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley äußerte, dass Investoren, die sich Sorgen um das Wachstum von Tesla gemacht hatten, nach den erfreulichen Ergebnissen und Musks Produktionsprognosen für 2025 aufatmen könnten. Er bezeichnete den Bericht als einen möglichen Wendepunkt für die Gewinnerwartungen im Automobilsektor. Im Gegensatz dazu äußerte Wells Fargo Skepsis und wies auf die hohen Bewertungen der Aktie hin, was zu einer Untergewichtung führte. Analyst Colin Langan betonte, dass die Erwartungen an Teslas Robotaxi-Projekt unrealistisch seien und erst nach 2030 erfüllt werden könnten.

Die Tesla-Aktie erlebte am Donnerstag einen beeindruckenden Kursanstieg von über 20 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. CEO Elon Musk prognostizierte zudem einen Anstieg des Fahrzeugabsatzes um 20 bis 30 Prozent im kommenden Jahr, während Analysten von einem moderateren Wachstum von etwa 15 Prozent ausgingen. Diese positiven Nachrichten führten zu einem der besten Handelstage für die Aktie seit 2013 und einer Erhöhung der Marktkapitalisierung um 150 Milliarden US-Dollar.

Goldman Sachs-Analyst Mark Delaney hob hervor, dass der zukünftige Erfolg von Tesla stark davon abhängt, ob das Unternehmen seine Versprechen im Bereich autonomes Fahren einhalten kann. Er gab ein neutrales Rating mit einem Kursziel von 250 US-Dollar ab, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 17 Prozent impliziert. Barclays und Bank of America äußerten ebenfalls Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Teslas Margen und der Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz.

Die technischen Indikatoren der Aktie zeigen eine Verbesserung, nachdem sie über die 50-Tage-Linie gestiegen ist, was ein prozyklisches Kaufsignal generiert hat. Dennoch könnte die Aktie in der Nähe des Widerstandsbereichs zwischen 265 und 270 US-Dollar auf Schwierigkeiten stoßen, da sie dort in der Vergangenheit bereits mehrfach gescheitert ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tesla-Aktie nach den positiven Quartalszahlen und Musks optimistischen Prognosen einen starken Kursanstieg verzeichnet hat. Analysten sind jedoch gespalten in ihren Meinungen, wobei einige optimistisch sind, während andere vor hohen Bewertungen und unrealistischen Erwartungen warnen. Anleger sollten die weitere Entwicklung genau beobachten und auf klare Signale für den nächsten Schritt warten.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 269,2EUR auf Nasdaq (26. Oktober 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.