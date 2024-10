Siemens plant Mega-Übernahme: Altair Engineering im Visier!

Siemens steht vor einer potenziellen Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair Engineering, das auf Softwarelösungen für Produktdesign und -entwicklung spezialisiert ist und derzeit mit über 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Diese Gespräche, die laut Bloomberg bereits fortgeschritten sind, könnten Siemens dabei helfen, seine Position als führendes Technologieunternehmen weiter auszubauen. Analysten von Jefferies und RBC sehen in der Übernahme eine strategisch sinnvolle Entscheidung, warnen jedoch vor den hohen Kosten, die kurzfristig die Gewinne von Siemens belasten könnten.

Die Aktie des Münchner Unternehmens zeigt sich am Donnerstag leicht im Plus, was auf das Interesse der Anleger an der Übernahme hindeutet. Mark Fielding von RBC hebt hervor, dass eine Übernahme von Altair Siemens in der Digital Industries-Sparte stärken würde. Allerdings könnte die hohe Bewertung von Altair und die damit verbundene Abhängigkeit von der Automobilindustrie Bedenken bei den Investoren hervorrufen. Simon Toennessen von Jefferies weist ebenfalls auf das Risiko einer Gewinnverwässerung hin.