Münchener Rück: Gewinnwarnung nach Naturkatastrophen – Was jetzt kommt!

Die Münchener Rück, einer der führenden Rückversicherer weltweit, sieht sich nach einem von Naturkatastrophen geprägten dritten Quartal mit Herausforderungen konfrontiert. Infolge schwerer Stürme in den USA und Überschwemmungen in Europa gab das Unternehmen eine Gewinnwarnung heraus. Der vorläufige Quartalsgewinn von 900 Millionen Euro liegt deutlich unter den Erwartungen der Analysten, die mit 1,4 Milliarden Euro gerechnet hatten. Hauptursache für die enttäuschenden Zahlen sind die zahlreichen und intensiven Naturereignisse, darunter die Hurrikans Helene und Beryl sowie Sturm Boris.

Die Berenberg Bank hat in Reaktion auf diese Entwicklungen die Aktie der Münchener Rück von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft. Analyst Michael Huttner begründet diese Entscheidung mit der hohen Kurssteigerung von 81 Prozent in den letzten zwei Jahren, die das Aufwärtspotenzial der Aktie als begrenzt erscheinen lässt. Am Freitag reagierte die Aktie mit einem Rückgang von etwa 1,5 Prozent, bleibt jedoch seit Jahresbeginn mit einem Plus von rund 23 Prozent im Plus.