Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Marktunsicherheiten im Fokus!

Am Freitag verzeichneten die Ölpreise einen Anstieg, nachdem sie zuvor Verluste hinnehmen mussten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 75,47 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,09 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,08 Dollar auf 71,28 Dollar. Die aktuellen Preise liegen leicht über den Werten zu Wochenbeginn und scheinen sich laut Commerzbank-Analysten vorerst stabilisiert zu haben. Die Marktteilnehmer sind jedoch hin- und hergerissen zwischen den Angebotsrisiken, die durch die angespannte Lage im Nahen und Mittleren Osten entstehen, und den Sorgen um die Nachfrage, insbesondere aufgrund der schwächelnden Wirtschaft in China und Europa.

In der geopolitischen Arena hat Israel einen Vergeltungsschlag gegen den Iran durchgeführt, der als Reaktion auf anhaltende Angriffe des iranischen Regimes auf Israel gilt. Der israelische Militärsprecher erklärte, dass präzise Angriffe auf militärische Ziele im Iran durchgeführt wurden, darunter Raketenwerkstätten und Luftabwehrsysteme. Dies ist der erste groß angelegte Angriff einer fremden Macht im Iran seit dem ersten Golfkrieg in den 1980er Jahren. Die iranischen Streitkräfte haben angekündigt, auf den israelischen Angriff zu reagieren, was die Spannungen in der Region weiter anheizt.