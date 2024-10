Stabilisierung im Oktober: Einkaufsmanagerindex zeigt Hoffnung für die Wirtschaft!

Der Index für die Dienstleister stieg ebenfalls, wenn auch moderater um 0,8 Punkte auf 51,4, was die Tendenz zur 50er-Marke vorerst unterbrach. Diese gemischten Daten deuten darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft weiterhin an der Schwelle zu einer leichten Rezession operiert, obwohl die Stimmung insgesamt besser geworden ist. In der Eurozone stieg der Einkaufsmanagerindex leicht auf 49,7 Punkte, bleibt jedoch ebenfalls unter der Wachstumsschwelle.

Im Oktober 2023 zeigt der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Privatwirtschaft, der sowohl Industrie als auch Dienstleister umfasst, Anzeichen einer Stabilisierung. Der Index stieg um 0,9 Punkte auf 48,4 und erholte sich damit von vier Rückgängen in Folge, die ihn auf ein 7-Monats-Tief gedrückt hatten. Trotz dieser Verbesserung bleibt der Index jedoch unter der kritischen Marke von 50, die Wachstum signalisiert. Ökonomen hatten mit einem geringeren Anstieg auf 47,6 Punkten gerechnet. Besonders die Stimmung in der Industrie, die nach wie vor die Hauptursache für die wirtschaftliche Schwäche ist, verbesserte sich signifikant und trug zum Anstieg des Gesamtindex bei.

Die konjunkturelle Schwäche könnte die Inflation dämpfen, was die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlassen könnte, die Leitzinsen weiter zu senken. Diskussionen über das Tempo der Zinssenkungen sind bereits im Gange, wobei einige Notenbankchefs eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember in Betracht ziehen. Im Gegensatz dazu zeigt die US-Wirtschaft Stabilität, mit einem Anstieg des Einkaufsmanagerindex auf 54,3 Punkte, was auf ein robustes Wachstum hinweist. Die Fed könnte daher weniger geneigt sein, die Zinsen zu senken, was zu einer Zinsdifferenz zwischen dem Euro und dem US-Dollar führen könnte.

Die deutschen Exporte in Drittstaaten sind im September um 4,7 % gesunken, was auf die schwächelnde Wirtschaft in China zurückzuführen ist. Chinas Zentralbank hat daraufhin die Leitzinsen gesenkt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Währenddessen scheinen die Zinssenkungsfantasien in den USA zu schwinden, was zu einem Anstieg der US-Anleiherenditen und einer Abwertung des Euro führt. Die Unsicherheit im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl könnte zudem die Marktvolatilität erhöhen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 19.405PKT auf L&S Exchange (25. Oktober 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.