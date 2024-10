Aspermont Ltd.: Analysten empfehlen Kauf mit Kursziel von 0,02 EUR!

Am 24. Oktober 2024 veröffentlichte die GBC AG eine Research-Studie zu Aspermont Ltd., in der das Unternehmen als führender Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie analysiert wird. Die Analysten Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 0,02 EUR bis zum 30. September 2025. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Halbjahr 2024 zeigen eine positive Entwicklung: Der Umsatz ist im Vergleich zum ersten Halbjahr gestiegen, die Rentabilität wurde wiederhergestellt und die Liquidität ist stabil.

Aspermont hat seine Barreserven effektiv verwaltet und verfügte zum Ende des vierten Quartals über liquide Mittel in Höhe von 1,4 Millionen AUD. Dies ermöglicht dem Unternehmen, weiterhin in Wachstumsinitiativen und die Einführung neuer Produkte zu investieren. In den letzten zehn Jahren hat Aspermont sein Geschäftsmodell erfolgreich transformiert, wobei der Fokus auf Abonnements, Datenmonetarisierung und dem Content-as-a-Service (CaaS)-Modell liegt. Dieses Modell hat sich als zentral für den Unternehmenserfolg erwiesen, da es über 55 % des Gesamtumsatzes ausmacht.