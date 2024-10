Siltronic-Aktien im Sinkflug: Sorgen um Nachfrage und Kursziel gesenkt!

Die Aktien von Siltronic setzen ihren Abwärtstrend fort, nachdem sie am Donnerstag einen vorübergehenden Kurssprung von bis zu acht Prozent verzeichnet hatten. Am Freitag fiel der Kurs um 3,5 Prozent und rutschte unter die 58-Euro-Marke, was den niedrigsten Stand seit Oktober 2022 darstellt. Analysten äußern sich besorgt über die ungewisse Nachfragesituation und die damit verbundenen Risiken für das Unternehmen. Harry Blaiklock von der UBS senkte das Kursziel für die Siltronic-Aktien auf 66 Euro, was näher am aktuellen Kurs von 57,65 Euro liegt. Trotz der "anspruchslosen Bewertung" der Papiere bleibt Blaiklock bei seinem neutralen Votum.

Die Entwicklung der Aktien wurde zunächst durch positive Quartalszahlen und einen angehobenen Margenausblick begünstigt. Vorbörslich wurden die Titel fast fünf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs gehandelt, nachdem sie sich am Vortag dem Niveau vom Mai 2023 genähert hatten. Siltronic blickt optimistischer auf die Margenentwicklung in diesem Jahr, trotz Verzögerungen beim Produktionsanlauf in der neuen Waferfabrik in Singapur. Im dritten Quartal übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten, was die Hoffnung auf eine operative Marge von 24 bis 26 Prozent nährt.