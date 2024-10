BB Biotech: Zwischenbericht zeigt Rückschläge und Chancen im Biotech-Sektor!

Am 25. Oktober 2024 veröffentlichte die BB Biotech AG ihren Zwischenbericht zum 30. September 2024, der die Entwicklungen im dritten Quartal und die ersten neun Monate des Jahres zusammenfasst. Trotz der anhaltenden Volatilität an den Aktienmärkten, die durch eine Zinssenkung der US-Notenbank begünstigt wurde, verzeichnete BB Biotech im dritten Quartal einen Rückgang des Aktienkurses um 9,2 % in CHF und 6,7 % in EUR. Die Gesamtrendite des Portfolios betrug -6,6 % in CHF und -4,4 % in EUR. Im dritten Quartal erlitt das Unternehmen einen Reinverlust von CHF 157 Millionen, während es in den ersten neun Monaten einen Gewinn von CHF 16 Millionen erzielte, im Vergleich zu einem Nettoverlust von CHF 316 Millionen im Vorjahr.

Die strategischen Reallokationen im Portfolio setzten sich fort, indem profitable Beteiligungen verkauft wurden, um in wachstumsstärkere Unternehmen mit vielversprechenden Medikamenten zu investieren. Zu den positiven Entwicklungen im Portfolio zählen Fortschritte bei Unternehmen wie Ionis Pharmaceuticals und Vertex Pharmaceuticals, während andere wie Exelixis hinter den Erwartungen zurückblieben. Die hohe Investitionsquote von 112,3 % spiegelt das Vertrauen des Managements in die zukünftige Entwicklung des Biotechsektors wider.