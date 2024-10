Mercedes-Benz: Quartalszahlen enttäuschen – Analysten bleiben optimistisch!

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Tom Narayan wies darauf hin, dass der Autobauer in Übereinstimmung mit der Gewinnwarnung vom 19. September ein deutlich rückläufiges drittes Quartal verzeichnete, was vor allem auf das schwache Geschäft in China zurückzuführen sei. Besonders die unerwartet niedrige Profitabilität in der Autosparte sorgte für Besorgnis.

Die US-Bank JPMorgan hingegen hat die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi lobte den robusten Free Cashflow des Unternehmens und verwies auf die stabile Entwicklung im Transportergeschäft sowie im Mobilitätssegment, die den Margenrückgang in der Autosparte teilweise ausgleichen konnten.

Trotz dieser positiven Einschätzungen reagierten die Aktien von Mercedes-Benz negativ auf die Quartalszahlen. Im vorbörslichen Handel fielen die Papiere um 2,4 Prozent auf 56,95 Euro, was unter die 21-Tage-Linie von 57,45 Euro drohte. Die erzielte operative Gewinnmarge in der Pkw-Sparte betrug im dritten Quartal lediglich 4,7 Prozent, was unter den Erwartungen lag. Konzernchef Ola Källenius hatte für das zweite Halbjahr eine Marge von etwa 6 Prozent in Aussicht gestellt, was die Anleger verunsicherte.

Marktbeobachter stehen vor der Frage, ob die Margenschwäche oder der starke Free Cashflow von größerer Bedeutung ist. Analyst Patrick Hummel von der UBS bezeichnete das operative Ergebnis als "niedrigerer Qualität" und wies darauf hin, dass die im September gekappten Zielsetzungen nicht mehr erreicht werden konnten. Für das vierte Quartal wird eine Marge von 8 Prozent prognostiziert, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens verstärkt.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Mercedes-Benz, dass das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen steht, insbesondere im Hinblick auf die Profitabilität in einem schwierigen Marktumfeld.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 57,47EUR auf Tradegate (25. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.