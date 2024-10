Manz AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung stärkt Marktposition und Liquidität!

Die Manz AG, ein international tätiger Hightech-Maschinenbauer mit Sitz in Reutlingen, hat am 24. Oktober 2024 eine erfolgreiche Barkapitalerhöhung in Höhe von 20 % des Grundkapitals durchgeführt. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden 1.708.514 neue Aktien zu einem Preis von 5,80 EUR pro Aktie platziert, was einen Bruttoerlös von 9,9 Millionen EUR generiert. Der strategische Investor, Herr Eng Kee Tan, Gründer und Mehrheitsaktionär von Greatech Technology Berhad, hat die neuen Aktien gezeichnet. Durch diese Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Manz AG von 8.542.574 EUR auf 10.251.088 EUR, wobei Herr Tan nun einen Anteil von etwa 16,7 % an der Gesellschaft hält.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Stärkung der Liquidität und zur Finanzierung eines Effizienzprogramms verwendet werden, das darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Dr. Ulrich Brahms, CEO der Manz AG, äußerte sich positiv über die Transaktion und betonte die Bedeutung der neuen finanziellen Mittel für die Unternehmensstrategie. Herr Tan, der die Entwicklung der Manz AG über viele Jahre verfolgt hat, sieht großes Potenzial in der technologischen Expertise des Unternehmens und dessen Fähigkeit, Innovationen voranzutreiben.

Die Manz AG ist bekannt für ihre innovativen Produktionslösungen, insbesondere im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien und elektronischen Komponenten. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen und bietet maßgeschneiderte Lösungen von Einzelmaschinen bis hin zu schlüsselfertigen Produktionslinien an. Mit rund 1.200 Mitarbeitern und Produktionsstandorten in Deutschland, der Slowakei, Italien, China und Taiwan ist die Manz AG gut aufgestellt, um von den globalen Trends in der Elektromobilität und Digitalisierung zu profitieren.

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Manz AG einen Konzernumsatz von 249,2 Millionen Euro. Die Aktien des Unternehmens sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Kapitalerhöhung stellt einen wichtigen Schritt für die Manz AG dar, um ihre strategischen Ziele zu erreichen und ihre Marktposition weiter auszubauen.

Die Manz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 6,96EUR auf Tradegate (25. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.