HelloFresh passt Jahresziele an: Anleger verunsichert – Was jetzt? Die HelloFresh SE hat am Freitag, den 25. Oktober 2024, ihre Jahresziele angepasst, was zu Verunsicherung unter den Anlegern führte. Während das Unternehmen die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich nach unten korrigierte, hob es …