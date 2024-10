USU Software AG: Strategische Neuausrichtung und Kaufempfehlung auf 30 Euro!

Die USU Software AG hat kürzlich eine bedeutende Neuausrichtung durchlaufen, die durch die Übernahme eines Mehrheitsanteils an ihrem Produktgeschäft durch die US-amerikanische Private-Equity-Firma Thoma Bravo gekennzeichnet ist. Diese Transaktion, die das Produktgeschäft von USU auf etwa 200 bis 300 Millionen Euro bewertet, wird von Analysten als potenziell vorteilhaft für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens angesehen. Nach der Übernahme wird USU voraussichtlich eine Minderheitsbeteiligung von etwa 25 % an diesem Geschäftsfeld behalten.

In einem aktuellen Update hat die NuWays AG die Bewertung der USU-Aktien auf „Kaufen“ angehoben und ein Kursziel von 30 Euro für die nächsten 12 Monate festgelegt. Dies steht im Gegensatz zu einer früheren Empfehlung, die Anleger dazu aufforderte, ihre Anteile zum Delisting-Preis von 18,50 Euro zu verkaufen, um die Risiken einer illiquiden Anlage zu vermeiden. Der Kurs der USU-Aktien ist seit der Ankündigung der Übernahme auf etwa 22 Euro gestiegen, was jedoch laut Analysten nicht den inneren Wert des Unternehmens widerspiegelt. Die Bewertung des Servicegeschäfts von USU wird als besonders niedrig eingeschätzt, da sie nur 20 Millionen Euro beträgt, was im Vergleich zu den erwarteten Erträgen als sehr günstig gilt.