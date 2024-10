Finanzminister Lindner fordert Einsparungen: Milliarden für Intel in Gefahr!

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich in Washington klar für die Verwendung nicht benötigter Milliarden-Fördergelder für Intel ausgesprochen, um das wachsende Finanzierungsloch im Bundeshaushalt zu schließen. Angesichts der Verschiebung des Baus einer Chipfabrik in Magdeburg durch Intel stehen Fördermittel in Höhe von sieben Milliarden Euro für 2024 und 2025 vorerst nicht zur Verfügung. Lindner betont, dass diese Mittel in den Bundeshaushalt zurückfließen müssen, um geplante Zuschüsse an den Transformationsfonds zu reduzieren.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP zeigt sich jedoch uneinig über die Verwendung dieser Gelder. Während Lindner auf Einsparungen drängt, haben Scholz und Habeck alternative Vorschläge, die möglicherweise andere Projekte im Klima- und Transformationsfonds betreffen könnten. Lindner kritisierte die jüngsten wirtschaftspolitischen Vorstöße von Scholz und Habeck als nicht abgestimmt und forderte eine klare Richtungsentscheidung in der Finanzpolitik. Er sieht die Unsicherheit in der Politik als einen wesentlichen Faktor für die Zurückhaltung bei Investitionen und Konsum.