Euro unter Druck: Skepsis trotz leichter Erholung und positiver Daten

Das Ifo-Institut berichtete von einer Verbesserung des Geschäftsklimas in Deutschland im Oktober, die stärker ausfiel als erwartet. Dies war der erste Anstieg seit sechs Monaten, nachdem der Indikator zuvor vier Monate in Folge gefallen war. Trotz dieser positiven Nachricht äußerten Ökonomen jedoch Skepsis hinsichtlich einer nachhaltigen Erholung der deutschen Wirtschaft. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, betonte, dass die Hoffnungen auf einen Aufschwung gering seien und die Stimmung nur durch die Aussicht auf sinkende Zinsen etwas aufgehellt werde.

Am Freitag geriet der Euro im US-Handel unter Druck und fiel kurzzeitig unter die Marke von 1,08 Dollar, konnte sich jedoch zuletzt wieder knapp darüber stabilisieren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0825 Dollar festgesetzt, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Donnerstag darstellt. Der Dollar wurde damit zu 0,9237 Euro gehandelt. Diese Entwicklung folgt auf eine Phase der Stabilisierung, in der erfreuliche Konjunkturdaten aus Deutschland den Euro kurzfristig stützten.

Zuvor war der Euro am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juli gefallen, als er 1,0761 Dollar erreichte. Diese Abwertung wurde durch steigende Zinssenkungserwartungen an die EZB verstärkt. Einige Experten halten eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte im Dezember für möglich, während die Mehrheit von 0,25 Prozentpunkten ausgeht.

Am Donnerstag zeigte der Euro eine leichte Erholung und wurde bei 1,0826 Dollar gehandelt. Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone sendeten gemischte Signale: Während die Stimmung in der Industrie sich besserte, sank der Indikator im Dienstleistungssektor unerwartet. In Deutschland verbesserten sich die Indizes für Industrie und Dienstleistungen, während in Frankreich das Gegenteil der Fall war.

Die anhaltend schwache wirtschaftliche Lage in der Eurozone, insbesondere in Deutschland, lässt jedoch wenig Raum für Optimismus. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, warnte, dass die Eurozone in den bevorstehenden Wintermonaten in eine Rezession rutschen könnte. Die Erwartungen auf Zinssenkungen haben den Euro belastet, und die Märkte rechnen fest mit einer weiteren Senkung des Leitzinses durch die EZB.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 1,080USD auf Forex (25. Oktober 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.