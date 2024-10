Diese Woche: Wichtige Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten im Fokus!

In der kommenden Woche stehen zahlreiche Wirtschafts- und Finanztermine an, die für Investoren und Analysten von großem Interesse sind. Am Freitag, den 25. Oktober 2024, werden die Quartalszahlen mehrerer Unternehmen veröffentlicht, darunter Sika AG, Holcim und Mercedes-Benz Group AG. Besonders hervorzuheben ist die Pressekonferenz von Mercedes-Benz um 9:15 Uhr, die wichtige Einblicke in die aktuelle Geschäftslage des Automobilherstellers geben könnte.

Die wirtschaftlichen Indikatoren, die am Freitag veröffentlicht werden, umfassen das GfK-Verbrauchervertrauen in Großbritannien sowie die Verbraucherpreise in Tokio. In Deutschland wird der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe und der Umsatz für September 2024 erwartet, während in den USA der Auftragseingang langlebiger Güter veröffentlicht wird.