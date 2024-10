Enttäuschung im Saarland: Wolfspeed verschiebt Chipfabrik auf unbestimmte Zeit!

Der Automobilzulieferer ZF äußert Enttäuschung über die Entscheidung des US-Unternehmens Wolfspeed, den Bau einer geplanten Chipfabrik im saarländischen Ensdorf auf unbestimmte Zeit zu verschieben. ZF-Chef Holger Klein betonte bei einem Besuch des ZF-Werkes in Saarbrücken, dass das Unternehmen große Hoffnungen in dieses Projekt gesetzt hatte. ZF plante, sich mit 170 Millionen Euro an dem Vorhaben zu beteiligen, das Investitionen von insgesamt rund 2,7 Milliarden Euro und die Schaffung von mindestens 600 Arbeitsplätzen vorsah. Halbleiter aus Siliziumkarbid, die in der Fabrik produziert werden sollten, gelten als Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität und das autonome Fahren, da sie E-Autos schnellere Ladezeiten und größere Reichweiten ermöglichen.

Klein berichtete, dass ZF und Wolfspeed intensiv daran gearbeitet hatten, die Chipproduktion ins Saarland zu bringen, und dass sie dabei sowohl von der Landes- als auch von der Bundesregierung Unterstützung erhalten hatten. Die Entscheidung von Wolfspeed, die Pläne aufgrund der schleppenden Entwicklung der E-Mobilität zu verschieben, hat jedoch auch Auswirkungen auf die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen. Trotz der Verzögerung bleibt Wolfspeed für ZF ein wichtiger Partner im Bereich Siliziumkarbid-Chips.