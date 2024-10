Kolibakterien-Ausbruch: McDonald's und Fast-Food-Ketten reagieren drastisch!

Nach einem besorgniserregenden Ausbruch von Kolibakterien in den USA, der mit dem Verzehr eines bestimmten Burgers von McDonald's in Verbindung gebracht wird, haben mehrere Fast-Food-Ketten präventiv frische Zwiebeln aus ihrem Angebot entfernt. Die Unternehmensgruppe Yum! Brands, zu der KFC, Pizza Hut und Taco Bell gehören, sowie Burger King haben diese Maßnahme in einigen ihrer Filialen ergriffen, um mögliche Gesundheitsrisiken zu minimieren.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat den Ausbruch untersucht und erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass geschnittene Zwiebeln im Quarter Pounder Burger, dem amerikanischen Pendant zum Hamburger Royal, die Ursache sein könnten. Bislang sind 75 bestätigte Krankheitsfälle dokumentiert, wobei 42 der Erkrankten angaben, zuvor bei McDonald's gegessen zu haben. Mindestens 22 Personen mussten aufgrund schwerer Symptome, darunter blutiger Durchfall und Erbrechen, ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei Betroffene erlitten das Hämolytisch-urämische Syndrom (HUS), das zu akutem Nierenversagen führen kann und in einem Fall tödlich verlief.