Bundesanleihen erholen sich: Zinssenkungen in der Eurozone im Fokus!

Am Donnerstag erlebten die Kurse deutscher Bundesanleihen eine Erholung nach vorherigen Verlusten. Der Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,34 Prozent auf 133,21 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,27 Prozent fiel. Diese positive Entwicklung wurde durch die Aussicht auf mögliche Zinssenkungen in der Eurozone begünstigt. Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten angedeutet, dass bei der nächsten Zinssitzung im Dezember eine Senkung der Leitzinsen um 0,50 Prozentpunkte in Betracht gezogen wird. Dies verdeutlicht den Wandel im Stimmungsbild des EZB-Rats, der zunehmend von einem schwachen Konjunkturausblick geprägt ist.

Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone sendeten am Vormittag gemischte Signale. Während sich die Stimmung in der Industrie etwas besserte, verschlechterte sie sich im Dienstleistungssektor. Besonders erfreulich waren die Zahlen aus Deutschland, wo sowohl der Industrie- als auch der Dienstleistungsindikator zulegten. In Frankreich hingegen war der Trend umgekehrt. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Lage in der Industrie insgesamt angespannt, und es gibt keine Anzeichen für eine Trendwende. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, betonte, dass es an Aufträgen mangele und Unternehmen aufgrund der hohen Zinsen und unsicheren wirtschaftlichen Aussichten zögerlich bei Investitionen seien. Die schwachen Daten aus Deutschland und Frankreich lassen die Gefahr einer Rezession in der Eurozone während der Wintermonate steigen.

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 133,09 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,28 Prozent. Das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland verbesserte sich im Oktober erstmals seit einem halben Jahr, was jedoch nicht als Zeichen einer spürbaren wirtschaftlichen Erholung gewertet wird. Ökonomen äußerten sich skeptisch über die Aufschwungshoffnungen der deutschen Unternehmen, die trotz der Aussicht auf sinkende Zinsen weiterhin gering seien.

Insgesamt bleibt der Anleihemarkt von Unsicherheiten geprägt, insbesondere hinsichtlich der künftigen Zinspolitik der EZB. Eine Senkung um mindestens 0,25 Prozentpunkte gilt als sicher, während eine Reduktion um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen wird. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel warnte jedoch vor zu hastigen Entscheidungen über weitere Zinssenkungen.

