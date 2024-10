ZEAL Network SE hebt Prognose an: Umsatzsprung von 41% im 3. Quartal! Die ZEAL Network SE hat am 24. Oktober 2024 eine Anhebung ihrer Jahresprognose bekannt gegeben, nachdem das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 signifikante Umsatz- und EBITDA-Steigerungen verzeichnete. Laut vorläufigen …