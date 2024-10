Kering: Analysten senken Kursziele – Ist das Wachstum in Gefahr?

Die DZ Bank hat die Einstufung für den Luxuskonzern Kering von "Verkaufen" auf "Halten" angehoben, jedoch den fairen Wert der Aktie von 250 auf 245 Euro gesenkt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse äußerte Analyst Aristotelis Moutopoulos, dass Kering im dritten Quartal schwache Umsatzzahlen präsentiert habe, was nicht unerwartet kam. Die Modemarke Gucci, die sich derzeit in einem Transformationsprozess befindet, könnte möglicherweise wieder auf Wachstumskurs gehen, jedoch bleibt der Analyst vorsichtig und erwartet, dass das Wachstum im Vergleich zum Sektor langsamer ausfallen wird. Moutopoulos sieht die Aktie als fair bewertet an.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für Kering ebenfalls nach den enttäuschenden Umsatzzahlen im dritten Quartal von 265 auf 220 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini stellte fest, dass die Erlöskennziffern des Unternehmens selbst die bereits reduzierten Markterwartungen nicht erfüllt hätten. Diese negative Entwicklung wirft Fragen zur zukünftigen Performance des Unternehmens auf, insbesondere in einem Markt, der von starkem Wettbewerb und sich ändernden Verbraucherpräferenzen geprägt ist.