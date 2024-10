Vinci-Aktien im Sinkflug: Steuerschock und Gewinnprognosen unter Druck!

Die Aktien des französischen Mischkonzerns Vinci haben am Freitag im frühen Handel einen Rückgang von drei Prozent verzeichnet, was die Aktie dem unteren Ende einer seit Juni bestehenden Seitwärtsbewegung näher bringt. Analysten von Stifel berichteten, dass Vinci im dritten Quartal die Umsatzerwartungen nicht erfüllen konnte. Zudem wurde auf die negativen Auswirkungen einer neuen Sondersteuer in Frankreich hingewiesen, die das Unternehmen mit etwa 400 Millionen Euro in diesem Jahr und weiteren 200 Millionen Euro im Jahr 2025 belasten könnte.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 135 auf 130 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Goad begründet diese Anpassung mit dem neuen Steuergesetz in Frankreich, das eine Sonderabgabe auf die Gewinne von Großunternehmen vorsieht. In seiner am Freitag veröffentlichten Studie äußert er sich zuversichtlich über die langfristigen Perspektiven des Unternehmens, trotz der kurzfristigen Herausforderungen.

Insgesamt zeigt sich, dass Vinci vor bedeutenden finanziellen Herausforderungen steht, die durch politische Entscheidungen in Frankreich verstärkt werden. Die Marktreaktion auf die aktuellen Entwicklungen spiegelt die Unsicherheit wider, die Investoren in Bezug auf die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens empfinden. Dennoch bleibt die operative Stärke von Vinci ein positiver Aspekt, der in der Analyse hervorgehoben wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vinci trotz der aktuellen Rückschläge und der Anpassungen der Gewinnprognosen weiterhin als ein potenziell attraktives Investment angesehen wird, solange die operativen Leistungen stabil bleiben und die politischen Rahmenbedingungen nicht weiter verschärft werden.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 101,0EUR auf Tradegate (25. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.