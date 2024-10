Wiener Aktienmarkt: ATX kämpft mit Verlusten und schwankenden Kursen!

Der Wiener Aktienmarkt hat in der vergangenen Handelswoche eine wechselhafte Entwicklung durchlebt. Am Donnerstag, dem letzten Handelstag der Woche, schloss der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 3.549,71 Punkten. Dies markierte bereits den vierten Verlusttag in Folge für den ATX. Während die europäischen Börsen am Donnerstag überwiegend leichte Kursgewinne verzeichneten, blieb die Stimmung am Wiener Markt gedämpft, was auf eine dünne Meldungslage sowohl auf Unternehmens- als auch auf Analystenseite zurückzuführen war.

Unter den Schwergewichten konnten die Aktien von Verbund und Voestalpine zulegen, mit Gewinnen von 2,2 und 0,8 Prozent. Im Gegensatz dazu gaben die Bankenaktien nach, wobei BAWAG um 1,2 Prozent und Erste Group um 0,9 Prozent fielen. Die Aktien der Raiffeisen Bank International blieben unverändert. Besonders auffällig war der Kursverfall bei Pierer Mobility, dessen Aktien um 7,6 Prozent nachgaben, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognosen zurückgezogen hatte. Seit Jahresbeginn haben die Titel bereits über 70 Prozent an Wert verloren.