Borussia Dortmund in der Krise: Rückschlag gegen Augsburg und finanzielle Sorgen!

Borussia Dortmund hat nach der Niederlage in Madrid auch in der Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Am achten Spieltag verloren die Schwarz-Gelben beim FC Augsburg mit 1:2, was die Mannschaft unter Trainer Nuri Sahin in eine schwierige Lage bringt. Der BVB bleibt damit im vierten Auswärtsspiel der Saison ohne Sieg und hat nur 13 Punkte auf dem Konto, was einen Rückstand von sieben Punkten auf Tabellenführer RB Leipzig bedeutet.

Der Spielverlauf in Augsburg begann vielversprechend für Dortmund, als Donyell Malen bereits in der fünften Minute das 1:0 erzielte. Doch die Leichtigkeit und Dominanz, die man sich erhofft hatte, fehlte. Augsburg, angeführt von Alexis Claude-Maurice, der beide Tore für die Gastgeber erzielte (26. und 50. Minute), zeigte sich kämpferisch und nutzte die Schwächen der Dortmunder Abwehr. In der Nachspielzeit sah der junge BVB-Spieler Almugera Kabar zudem die Gelb-Rote Karte, was die Niederlage besiegelte.