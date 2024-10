MERKUR PRIVATBANK bleibt unabhängig: Gespräche mit Otto M. Schröder gescheitert!

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA und die Otto M. Schröder Bank AG haben am 24. Oktober 2024 die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss ohne Einigung beendet. Dr. Marcus Lingel, der Vorsitzende der Geschäftsführung der MERKUR PRIVATBANK, äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung der Bank und betonte, dass sie gut aufgestellt sei, um ihre strategischen Ziele durch organisches Wachstum zu erreichen. Er hob hervor, dass die Bank auf langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen sowie eine klare unternehmerische Ausrichtung setzt, was sich auch in den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen widerspiegle.

Die MERKUR PRIVATBANK mit Sitz in München ist die einzige inhabergeführte und börsennotierte Bank in Deutschland. Mit einer Bilanzsumme von etwa 3,8 Milliarden Euro zählt sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern des Landes. Seit 2005 wird die Bank von Dr. Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geleitet. Rund 490 Mitarbeiter sind in den Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren sowie im Rentenhandel tätig. Die Bank legt großen Wert auf Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit und ein langfristiges Denken im Sinne ihrer Kunden.