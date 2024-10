Intershop Holding AG platziert erfolgreiche Green Bond-Anleihe über CHF 100 Mio.

Die Platzierung wurde von UBS und der Zürcher Kantonalbank als Joint-Lead Managers sowie von der Basler Kantonalbank als Co-Manager koordiniert. Zudem wird die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange beantragt, was die Sichtbarkeit und Liquidität der Anleihe erhöhen dürfte.

Die Intershop Holding AG hat am 24. Oktober 2024 erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe in Höhe von CHF 100 Millionen platziert. Diese Anleihe, die einen Coupon von 1,5 % und eine Laufzeit von fünf Jahren aufweist, ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, nachhaltige Projekte zu finanzieren und bestehende Immobilien zu sanieren. Die Mittel aus der Anleihe werden gemäß dem Green Bond Framework verwendet, das auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht ist.

Intershop Holding AG ist das älteste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienunternehmen und hat sich auf Investitionen in kommerzielle Liegenschaften in der Schweiz spezialisiert. Zum 30. Juni 2024 umfasste das Portfolio des Unternehmens 44 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von etwa 524.000 m² und einem Marktwert von rund 1,4 Milliarden Schweizer Franken. Die Investitionen konzentrieren sich vor allem auf den Wirtschaftsraum Zürich, das Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio zeichnet sich durch eine hohe Ertragskraft und Sicherheit aus, unterstützt durch eine geografische und nutzungsgemäße Diversifikation sowie ein signifikantes Mehrwertpotenzial in entwicklungsfähigen Liegenschaften.

Die Intershop Holding AG plant, am 27. Februar 2025 ihren Geschäftsbericht 2024 zu veröffentlichen, gefolgt von der ordentlichen Generalversammlung am 1. April 2025 und der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 am 26. August 2025.

Die erfolgreiche Platzierung der Green Bond-Anleihe unterstreicht das Engagement der Intershop Holding AG für nachhaltige Investitionen und die Stärkung ihrer finanziellen Basis. Mit der Refinanzierung und der Unterstützung nachhaltiger Projekte positioniert sich das Unternehmen nicht nur als Marktführer im Immobiliensektor, sondern auch als verantwortungsbewusster Akteur im Hinblick auf ökologische und soziale Verantwortung.

