Aktien-Crash, wenn DAS passiert!

Märkte haben mal mehr, dann wieder weniger volatile Phasen. Mal gibt es starke und dynamische Trends, mal eher schleichende und dann auch wieder gar keine bzw. sehr kleine. Beeinflusst werden die Trends und deren Intensität von fundamentalen Zusammenhängen und den Verhältnissen einzelner Assets untereinander. Dabei spielt vor allem das Verhältnis von Aktien zu Rohstoffen eine ganz entscheidende und richtungsweisende Rolle. Im nachfolgenden Chart sehen wir im oberen Teil den S&P 500. Darunter ist das Aktien/Rohstoff-Verhältnis mit einer 1-Jahr-Veränderungsrate zu sehen. Bis auf eine Ausnahme hat der Aktienmarkt zeitnah einen Übergang in eine Baisse vollzogen, wenn die Ratio in der roten Zone gen Süden drehte. NOCH ist es nicht soweit, so dass wir davon ausgehen dürfen, dass der Trend im Aktienmarkt sich zunächst (auf Sicht der nächsten Wochen/Monate) grundsätzlich fortsetzen kann. Sobald aber die rote Zone erreicht ist, ist absolute Crashgefahr im Verzug. Hier baut sich erhebliche Spannung auf, die sich 2025 in einer spürbaren Korrektur entladen kann.

Für den Rohölpreis sind zunächst weiter steigende Preise zu erwarten, wenn wir die Intermarkets bemühen. Erreicht unsere Aktien/Rohstoff-Ratio (unten) die obere Zone (rote Linie), dann ist zeitversetzt auch hier Schwäche zu erwarten. Vorerst ist jedoch Long zu favorisieren.

