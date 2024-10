Kissigs Kloogschieterei: Kredit ist wie Sauerstoff

Kredite sind für das Wirtschaftswachstum ein unerlässlicher Antriebsmotor. Solange man eine Überschuldung vermeidet, also seine Kreditverpflichtungen aus Zinsen und Tilgung erfüllen kann.

Schaut man sich an, was weltweit für gigantische Summen aufgebracht werden müssen für die Investitionen inund damit einhergehend in die, kann man sich nur die Augen reiben. Hier werden Billionen von Dollars nötig sein und es ist unvorstellbar, dass diese von Regierungen und Unternehmen alleine aufgebracht werden können. Es braucht alternative Kreditgeber, solche aus dem Nicht-Bankenbereich. '' ist hier das Zauberwort.drängen in diesen Bereich vor. Sie bekommen von ihren Investoren Geld anvertraut, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Und das tun sie, indem sie in attraktive Geschäftsfelder investieren, wo sie verlässliche Cashflows generieren. Wie bei derhaben den Vorteil, dass jede Regierung sie benötigt, ob nun rechts- oder linksorientiert. Dies sind die Autobahnen, auf denen die Wirtschaft sich entwickelt, wo sich der Wohlstand bildet.