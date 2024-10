Top-Artikel der Kalenderwoche 43/24 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Viele Aktien am amerikanischen Markt sind noch nicht zu teuer. Ein gutes Beispiel dafür ist folgender Dividendenwert mit 76 Jahre Dividendenhistorie.

Ein Hedgefonds-Manager wird auf der Suche nach Alternativen in Kasachstan fündig.

Jüngste Verbraucherumfragen deuten laut KeyBanc Capital Markets auf ein schwaches Wachstum für Apple hin.

Coca-Cola hat am Mittwoch seine Gewinne und Umsätze für das dritte Quartal veröffentlicht, die die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben.

E-Fahrzeughersteller Tesla konnte die Erwartungen des Marktes nur teilweise erfüllen. Das überraschend gute Gewinnergebnis lässt Anleger dennoch jubeln.

Ein Ausbruch des E. coli-Bakteriums, der mit McDonald's Filialen in Verbindung gebracht wird, hat in den USA mehrere Menschen erkranken lassen. Die Aktie fällt.

Der Dividendenliebling präsentierte in der vergangenen Woche solide Zahlen. Ist die Aktie jetzt ein Kauf? So reagieren Analysten auf die Earnings.

US-Telekomriese Verizon bekommt die Konsumzurückhaltung der US-Amerikaner zu spüren. Das Unternehmen hat im dritten Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt. Anleger schicken die Aktie auf Talfahrt.

Die Erwartungen an Amazon für das dritte Quartal sind hoch, doch Analysten und Investoren blicken mit gemischten Gefühlen auf den kommenden Bericht.

Top & Flop Werte der Kalenderwoche 43/24

In der vergangenen Handelswoche zeigten sich die deutschen Aktienindizes uneinheitlich, wobei einige Unternehmen bemerkenswerte Kursgewinne verzeichneten, während andere unter Druck gerieten. Im DAX stach die Daimler Truck Holding hervor, die mit einer beeindruckenden Performance von +10,85 % an die Spitze der Gewinnerliste rückte. Auch Porsche AG und Siemens Energy konnten sich mit Zuwächsen von +4,44 % und +4,25 % respektive gut behaupten. SAP und Heidelberg Materials folgten mit einem Plus von +4,11 % und +2,19 %.