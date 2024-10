Türkei greift nach Anschlag erneut Ziele in Nordsyrien an Mehrere Tage nach einem Anschlag der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Ankara hat das türkische Militär erneut Ziele in Nordsyrien angegriffen. Man habe Stellungen der Kurdenmiliz YPG bombardiert und dabei 15 "Terroristen eliminiert", …