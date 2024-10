Zweite Runde der Parlamentswahlen in Litauen angelaufen

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen hat die zweite Runde der Parlamentswahlen begonnen. In dem kleinen EU- und Nato-Land sind knapp 2,4 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung der Volksvertretung Seimas in Vilnius zu entscheiden. Dabei könnte es zu einem Machtwechsel in dem Baltenstaat kommen, der an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und Moskaus Kriegsverbündeten Belarus grenzt. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ), erste Ergebnisse werden in der Nacht zu Montag erwartet.

Im zweiten Wahlgang werden die 63 nach der ersten Runde verbliebenen Parlamentssitze per Stichwahl als Direktmandate vergeben. Im ersten Durchgang am 13. Oktober waren 70 Mandate nach Parteilisten und acht Direktmandate bestimmt worden.