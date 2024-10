Novartis-Medikament Fabhalta zeigt positive Ergebnisse bei Nierenerkrankung

BASEL (dpa-AFX) - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat positive Studienergebnisse für sein Medikament Fabhalta bei der Behandlung der Nierenerkrankung C3-Glomerulopathie (C3G) vorgelegt. Gemäß den Daten reduziert das Medikament nach 12 Monaten die übermäßige Ausscheidung von Eiweiss über den Urin (Proteinurie) nachhaltig.

Die Daten der Phase III-Studie "Appear-C3G" wurden von Novartis am Sonntag an der "Nierenwoche 2024" der American Society of Nephrology (ASN) vorgestellt, wie das Unternehmen gleichentags mitteilte. Auch bezüglich der glomerulären Filtrationsrate - einem wichtiges Maß für die Nierenfunktion - wurde in der Studie eine Verbesserung beobachtet. Zudem zeige Fabhalta ein günstiges Sicherheitsprofil.