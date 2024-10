Situation im Norden Gazas schockierend

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich schockiert über die desaströse Situation im Norden des Gazastreifens gezeigt und von Israel Zugang für humanitäre Hilfe gefordert. "Der Generalsekretär ist schockiert über das erschütternde Ausmaß an Tod, Verletzung und Zerstörung im Norden, wo Zivilisten unter Trümmern eingeschlossen sind, Kranke und Verwundete ohne lebensrettende medizinische Versorgung auskommen müssen und Familien Nahrung und Obdach fehlen", teilten die Vereinten Nationen mit.

Die Not der palästinensischen Zivilisten, die in Nord-Gaza eingeschlossen sind, sei "unerträglich", hieß es weiter. "Wiederholte Versuche, überlebenswichtige humanitäre Hilfsgüter - Nahrung, Medikamente und Obdach - zu liefern, werden von den israelischen Behörden mit wenigen Ausnahmen weiterhin abgelehnt, wodurch zahllose Leben in Gefahr geraten." Zudem gefährde die Verschiebung der letzten Phase der Polio-Impfkampagne das Leben Tausender Kinder.

Israels Streitkräfte führen seit drei Wochen offensive Operationen im nördlichen Gazastreifen durch. Eigenen Angaben zufolge dienen diese dazu, Kämpfer der islamistischen Hamas auszuschalten. Palästinensischen Angaben zufolge wurden dabei auch Hunderte Zivilisten getötet. Zehntausende Bewohner seien aus dem Gebiet geflohen./scb/DP/he