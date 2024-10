LPKF Laser: Kurzes Durchschnaufen vor der nächsten Wachstumswelle

LPKF Laser & Electronics, mit Hauptsitz in Garbsen bei Hannover, gilt als Pionier in der Lasertechnologie für die Elektronikindustrie. Seit der Gründung 1976 entwickelt das Lasergeräte, die maßgeblich zur Serienproduktion in der Elektronik beigetragen haben. Mit rund 700 Mitarbeitenden an Standorten in Europa, Asien und Nordamerika erzielt LPKF einen Exportanteil von beeindruckenden 88 Prozent.

Bekannt wurde LPKF zunächst durch Fräsbohrplotter zur Leiterplattenherstellung. Seit den 1980er Jahren treibt der Konzern den Einsatz von Lasersystemen voran, etwa mit StencilLasern für SMT-Stencils und 3D-MID-Technologie für die Serienproduktion. Auch im Kunststoffschweißen und in der Solarzellenproduktion hat LPKF innovative Laseranwendungen etabliert.