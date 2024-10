Parlamentswahl in Litauen - Warten auf Ergebnisse

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen haben die Bürger unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs in zweiter Runde über die Zusammensetzung ihres neuen Parlaments abgestimmt. Nach der Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) lief in dem baltischen EU- und Nato-Land die Auszählung der Stimmen an. Erste Ergebnisse wurden in der Nacht zu Montag erwartet. Dabei könnte es zu einem Machtwechsel kommen.

Knapp 2,4 Millionen Wähler waren aufgerufen, über die noch ausstehenden 63 Direktmandate in der 141 Sitze zählenden Volksvertretung Seimas in Vilnius zu entscheiden. Nach Angaben der Wahlkommission in Vilnius gaben gut 41 Prozent davon ihre Stimme ab.