Milliarden verschenkt / ein Kommentar von Wolfgang Mulke zum Anlageverhalten der Deutschen

Berlin (ots) - Der in Deutschland traditionell verankerte Hang zum Sparbuchwirkt immer noch nach. Sparer legen ihr Geld vorzugsweise sicher und einfach an,wenn sie es nicht gleich auf dem Girokonto liegen lassen. Beides bringt kaumoder gar keine Zinsen. Auf diese Weise verzichten die Verbraucher auf die Chanceauf hohe Renditen, die der Aktienmarkt seit Langem bietet. Wie die Berechnungeiner Bank jetzt zeigt, summieren sich die entgangenen Gewinne auf einenMilliardenbetrag.Nicht einmal jeder zehnte Sparer setzt auf Aktien oder Fonds. Das liegteinerseits an ihrem Sicherheitsbedürfnis. Aktien gelten vielen immer noch alsZockerpapiere. Da schläft es sich mit wenig attraktiven Anlagen deutlich besser.Ein zweiter Grund ist eine gewisse Faulheit, sich mit dem Thema Geld überhauptzu befassen. Darüber sprechen nur wenige gern. Schnell gilt als gierig, wer sichüber Gewinne mit Aktien freut. Das wichtigste Hemmnis dürften jedoch in derBreite fehlende Kenntnisse über eine sinnvolle Geldanlage sein. In den Schulenspielt Finanzbildung nur am Rande eine Rolle. Das notwendige Wissen über denAufbau eines kleinen oder großen Vermögens muss sich jeder weitergehend alleinaneignen. Das sollte man auch tun.Zum Glück steht die jüngere Generation Anlagen in Fonds oder ETF offenergegenüber. Dabei wird es auch für die Älteren immer wichtiger, finanziellvorzusorgen. Es geht nicht um Spekulation oder windige Geschäfte. Es geht umRücklagen, die zur Absicherung im Alter oder zur Finanzierung in Notfällengenutzt werden können. Denn man sollte sich nichts vormachen: Von staatlicherSeite werden soziale Wohltaten nicht mehr in großem Ausmaß zu erwarten sein.