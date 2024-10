GIGABYTE AORUS Z890 Mainboards jetzt erhältlich - Erleben Sie KI-unterstützte Performance dank D5 Bionic Corsa

D5 Bionic Corsa ist die Kerntechnologie der AORUS Z890 Mainboard-Serie und nutzt KI-unterstützte Innovationen in Software, Hardware und Firmware, um die Geschwindigkeit des DDR5-Speichers auf über 9500 MT/s zu steigern. Die AI BOOST Engine, angetrieben von fortschrittlichen KI-Übertaktungsmodellen, optimiert Konfigurationen für DDR5 XMP-Speicher sowie CPUs, wodurch bis zu 20 % höhere Geschwindigkeiten ermöglicht werden. Mit XMP AI BOOST und CPU AI BOOST können Nutzer*innen mit nur einem Klick eine erstklassige Übertaktungsleistung erzielen. Das KI-gesteuerte PCB-Design verbessert die Signalintegrität, indem es Reflexionen um 28,2 % reduziert, während HyperTune BIOS den Memory Reference Code (MRC) für maximale Leistung feinabstimmt. Der VRM Thermal Balance-Mechanismus sorgt mit einem Heatpipe-Design für eine gleichmäßige Wärmeableitung über die VRM, während die optimierte PWM-Firmware den Stromausgang für optimale Stabilität regelt.

Aufbauend auf diesen Fortschritten integriert die exklusive Partnerschaft von GIGABYTE mit HWiNFO die Echtzeitüberwachung der CPU-Vcore-Spannungsphasen über den Power Monitor, wodurch Nutzer*innen tiefere Einblicke und eine bessere Kontrolle über die Systemeffizienz und -leistung erhalten. Diese Zusammenarbeit unterstreicht GIGABYTEs Engagement für die Bereitstellung bewährter und messbarer Produktqualität.

Die AORUS Z890-Serie richtet sich an eine Vielzahl von Nutzer*innen. Das XTREME-Modell bietet hochwertige Funktionen und DDR Wind Blade Extreme für hervorragende Leistung. Das MASTER-Modell verfügt über große Kühlrippen für eine verbesserte Wärmeableitung. Das PRO-Modell ist vielseitig und in weiß erhältlich, ideal für Modding-Enthusiasten. Das ELITE-Modell dient als solider Einstieg in die AORUS-Familie. Alle Modelle verfügen über eine Reihe von DIY-freundlichen Innovationen, darunter M.2 EZ-Latch Plus, M.2 EZ-Latch Click und WIFI EZ-Plug, und sind damit eine gute Wahl für Mainstream-Gamer und PC-Bauer. Weitere Informationen zu den AORUS Z890-Motherboards finden Sie auf der offiziellen Website:https://bit.ly/AORUS_Z890_Motherboards

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2537929/GIGABYTE_Announces_AORUS_Z890_Motherboards_Now_Available__Unlocking_AI_Enhanced_Performance_with_D5.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-aorus-z890-mainboards-jetzt-erhaltlich--erleben-sie-ki-unterstutzte-performance-dank-d5-bionic-corsa-302288192.html