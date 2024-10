MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Grenzkontrollen:

"Nun sind die ersten belastbaren Zahlen zur Wirkung der Grenzkontrollen durchgesickert. Dabei lassen sich bereits wichtige Schlussfolgerungen ziehen: Bei knapp 28.000 zurückgewiesenen Personen und 1.000 festgenommenen Schleusern ist die Maßnahme keineswegs so sinnlos, wie von den Kritikern im Vorfeld prognostiziert.

Dies sendet ein Signal aus, das man leider schon viel früher benötigt hätte. Nämlich dass der Staat in dieser Frage doch handlungsfähig ist, wenn man ihm die nötigen Instrumente in die Hand gibt. Sich von Menschenhändlern vorführen zu lassen, ist eben doch nicht so zwangsläufig, wie es jahrelang suggeriert wurde.

Fast noch wichtiger ist ein anderer Aspekt: Die Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union scheint durchaus mit einem robusteren nationalen Grenzregime vereinbar zu sein. Zumal auch hier gilt, dass die Akzeptanz für diese große Errungenschaft sinkt, so lange die Grenzen für die Falschen durchlässig sind."