FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Friedrich Merz und Renten:

"Am Ende wird Friedrich Merz im Interesse seiner wichtigsten Wählergruppe handeln. Und das sind nicht zwingend die von ihm auserkorenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern vor allem die Älteren: Rentner und diejenigen, die alsbald in den Ruhestand gehen werden. Letztlich wird es wichtiger sein, sie zufriedenzustellen als den Parteinachwuchs. Ob sich die Union traut, offen mit der Losung, die sogenannte Rente mit 63 abzuschaffen und vielleicht höhere Abschläge einführen zu wollen, in den Wahlkampf zu gehen? Nur mit Andeutungen wird sie nicht mehr lange durchkommen. Potenzielle Wähler wollen wissen, wie die Union das Rentensystem langfristig finanzieren will - gerade, wenn ihr Chef ein höheres Rentenalter und Rentenkürzungen ausschließt."/yyzz/DP/he