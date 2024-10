MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ampel/Wirtschaftsgipfel:

"Die Skandalnudel Ampel hat sich schon viele Eskapaden geleistet, aber mit zwei konkurrierenden Wirtschaftsgipfeln am selben Tag, der eine veranstaltet vom SPD-Kanzler, der andere vom FDP-Finanzminister, setzt die Koalition an diesem Dienstag selbst für ihre Verhältnisse neue Maßstäbe. "Albern" findet das SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. "Verantwortungslos" träfe es viel besser. Was nur sollen die ohnehin schon rezessionsgeplagten und verunsicherten Unternehmen von all dem Gegeneinander halten? Ohnehin ist die Koalition über das Stadium von Albernheiten schon lange hinaus. Im November der Entscheidungen geht es nur noch um die nackte Existenz der Regierung. Die Anklage von FDP-Chef Christian Lindner, weder der zig Milliarden teure Investitionssubventionsfonds von Wirtschaftsminister Robert Habeck noch der Industriegipfel des Kanzlers seien mit ihm abgesprochen gewesen, riecht geradezu nach Koalitionsbruch."/yyzz/DP/he