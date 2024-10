Das World Employer Branding Festival findet vom 1. bis 2. Dezember in China statt. Erleben Sie mit uns eine unvergessliche Reise der Inspiration und Anerkennung.

SHANGHAI, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das World Employer Branding Festival, eine hochkarätige Veranstaltung, die vom Employer Branding Institute ausgerichtet wird und globale Perspektiven und Fachwissen zusammenbringt, kommt vom 1. bis 2. Dezember 2024 nach Jingdezhen. Diese hochkarätige Veranstaltung bringt globale Perspektiven und Fachwissen zusammen und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die neuesten Trends im Employer Branding zu erkunden. Als groß angelegte Ausstellung innovativer HR-Projekte ist sie die ultimative Plattform für innovative Fallstudien und Erkenntnisse. Mit über 1.000 Marken, die bereits an Bord sind, ist dies Ihre Gelegenheit, mit den einflussreichsten Akteuren der Branche in Kontakt zu treten. Seien Sie dabei oder verpassen Sie die Zukunft des Employer Branding.

Das World Employer Branding Festival findet in Jingdezhen statt, das oft als „Porzellanhauptstadt" Chinas bezeichnet wird und auf eine über 1700 Jahre alte Geschichte zurückblickt. Begleiten Sie uns auf eine zweitägige Erkundungstour durch Jingdezhen, wo Tradition auf Innovation trifft. Wir werden uns in die Kunst der Keramik vertiefen, die ein Symbol für Chinas reiches Erbe ist. Krönen Sie den Tag mit der Verleihung der Employer Branding Creativity Awards 2024, bei der Innovationen und herausragende Leistungen in diesem Bereich gewürdigt werden.

Die Einreise nach China ist jetzt einfacher geworden, da viele Länder von der 72-Stunden-Fast-Track-Visumspolitik profitieren. Dies hat den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit erheblich erleichtert und es Experten für Arbeitgebermarken, Unternehmensvertretern und Branchenfachleuten aus der ganzen Welt ermöglicht, sich an der Entwicklung von Arbeitgebermarken und damit verbundenen Veranstaltungen in China zu beteiligen. Dies wiederum hat den Austausch von Erfahrungen mit Arbeitgebermarken zwischen China und der globalen Gemeinschaft wirksam gefördert. Wir laden Sie herzlich ein, uns auf dieser Reise der Innovation und des Austauschs zu begleiten.

