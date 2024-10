Meta-Aktie nicht zu bremsen: Plus 566 Prozent innerhalb von 2 Jahren

"Meta stürzt nach düsterem Ausblick und hohen Metaverse-Ausgaben ab", titelte die Nachrichtenagentur Reuters am 28.11. 2022. Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass die Facebook-Mutter mit schwachen Earnings und großen Investments in die Zukunftsidee Metaverse für Entsetzen am Aktienmarkt sorgte. Hinzu kam die Konkurrenz durch den schnell wachsenden Konkurrenten Tiktok aus China.

Die Investitionen ins Metaverse würden ein Jahrzehnt benötigen, um Gewinne abzuwerfen, erklärte CEO Mark Zuckerberg und schlug die Meta-Anleger damit in die Flucht. Die Papiere fielen nach dem Quartalsbericht fast 20 Prozent. In den Tagen danach ging es sogar noch weiter abwärts auf bis zu 90 US-Dollar je Anteilsschein. Bis Ende 2022 konnte sich die Aktie zwar wieder etwas stabilisieren, dennoch stand ein YTD-Verlust von über 64 Prozent zu Buche.