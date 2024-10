Dax etwas höher - Berichtssaison dominiert die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner schwachen Vorwoche dürfte der Dax am Montag etwas höher in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit plus 0,12 Prozent auf 19.487 Punkte.

Allzu viel Bewegung zeichnet sich gleichwohl in einer von der Berichtssaison geprägten Woche noch nicht ab. Vor allem in den USA stehen im Wochenverlauf Quartalszahlen großer Technologiekonzerne wie Amazon , Apple und Microsoft auf der Agenda, während die in der nächsten Woche anstehende US-Präsidentschaftswahl für etwas Zurückhaltung sorgen dürfte.