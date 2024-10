Neuer Schwung für AMD, Alphabet und PayPal? Ekel-Krise bei McDonald's?

Hinweis der Redaktion: Eine dramatischere Zuspitzung als in den kommenden zwei Wochen kann es am Aktienmarkt kaum geben! Nicht nur steht mit fünf der sieben Magnificent-Seven-Unternehmen der Höhepunkt der US-Quartalssaison bevor, mit den US-Wahlen und dem Fed-Leitzinsentscheid stehen außerdem gleich zwei weitere Risiko- und Volatilitätsevents an – und das mit einem Gesamtmarkt, der einerseits in unmittelbarer Schlagdistanz zu seinen bisherigen Allzeithochs notiert, der einigen Experten andererseits aber inzwischen als überbewertet gilt.

Damit Sie hier den Überblick behalten, wird das Earnings Preview in den beiden kommenden Wochen jeweils zweigeteilt sein – allein in den kommenden Tagen berichten fast 800 US-Unternehmen ihre Geschäftszahlen. Daraus stellen wir Ihnen wieder nicht fünf, sondern gleich zehn vor.

Montag und Dienstag lesen Sie in diesem Teil des wallstreetONLINE Earnings Previews. Zwischen Mittwoch und Freitag anstehende Quartalsberichte, darunter die von Meta Platforms, Microsoft, Amazon und Apple lesen Sie unter folgendem Link nach: Earnings Preview Teil 2.

Montag, 28. Oktober: Ford

Die Automobilindustrie befindet sich in der Krise – zumindest die europäische. Während diese sowohl auf dem Heimatmarkt als auch auf dem wichtigen Wachstumsmarkt China mit einer Nachfrageschwäche zu kämpfen und gleichzeitig einen Technologierückstand wieder aufzuholen hat, kann sich die US-Fahrzeugindustrie auf eine hohe Binnennachfrage stützen.

Das war zumindest den Schluss, den Anleger aus dem bärenstarken Abschneiden des Mitbewerbers General Motors schließen konnten. Ein solches wird inzwischen auch von Ford erwartet. Ganz ohne Probleme läuft es beim Automobilurgestein jedoch nicht, denn auch hier muss der Sprung zu alternativen Antriebsarten noch profitabel gelingen. Die E-Fahrzeugsparte war in den vergangenen Quartalen ein Milliardengrab.

Um die Erwartungen der Analysten insbesondere beim Gewinn schlagen zu können, müssen Ford hier also Fortschritte gelungen sein – nötigenfalls auch durch Kosteneinsparungen. Den Konzernumsatz schätzen Experten auf knapp 42 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 2 Prozent bedeuten würde. Der Gewinn soll mit 0,48 US-Dollar pro Aktie aber um ganze 20 Prozent über dem Ertrag des vergangenen Jahres liegen.

Am Optionsmarkt ist eine Mehrheit der Händler von steigenden Kursen überzeugt. Unter den am kommenden Freitag auslaufenden Kontrakten sind 57,1 Prozent auf der Call-Seite gehandelt und nur 42,9 Prozent auf der Put-Seite. In Kontrast dazu steht eine für die Aktie mit 8,0 Prozent ungewöhnlich hohe, eingepreiste Kursreaktion, die auf Unsicherheit schließen lässt.

Dienstag, 29. Oktober: McDonald's

Der Burgerbrater hat aktuell mit zwei Herausforderungen zu kämpfen. Das ist zum einen eine Absatz- und Margenschwäche. Einerseits sind die Inputkosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen, was McDonald's, um seine Ertragsspannen zu verteidigen, immer wieder zu Preiserhöhungen veranlasst hat. Andererseits waren die zunehmend preisbewussten US-Verbraucherinnen und -Verbraucher nicht mehr bereit, diese mitzutragen, weswegen der Quartalsumsatz zuletzt rückläufig war. Auch bekommt das Unternehmen Konkurrenz durch Ketten, die auf weniger ungesundes Essen setzen – etwa CAVA oder die frühere Tochter Chipotle Mexican Grill.

Außerdem war McDonalds zum anderen zuletzt mit einer Ekel-Affäre konfrontiert. Mit E.Coli-Bakterien verunreinigte Zwiebeln haben inzwischen zu 75 Erkrankungen und einem Todesfall geführt. In einem Dutzend US-Bundesstaaten musste ein Teil des Produktportfolios vorübergehend aus dem Programm genommen werden. Mit Verlusten im einstelligen Prozentbereich ist die Aktie bislang glimpflich davongekommen. Wenn das so bleiben soll, wird McDonalds eine überzeugende Erklärung und eine angemessene Wiedergutmachung für die Betroffenen bieten müssen.

Was die Geschäftszahlen anbelangt wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 6,82 Milliarden US-Dollar erwartet, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg um magere 2,5 Prozent entsprechen würde. Der pro Aktie erzielte Gewinn wird von Analysten auf 3,20 US-Dollar geschätzt, ein Ergebnis um einen Cent über dem Wert aus dem vergangenen Jahr.

Nach dem Skandal um Ekel-Burger ist mit einem Put-Anteil von 52,0 Prozent eine kleine Mehrheit der Optionshändler von fallenden Kursen überzeugt. Nur 48,0 Prozent der offenen Kontrakte liegen aktuell auf der Call-Seite. Impliziert ist eine Kursbewegung um 4,0 Prozent – das liegt etwas über dem Durchschnitt der vergangenen Quartale.

Dienstag, 29. Oktober: PayPal

Mit Kreditkartenanbieter Visa und PayPal werden am Dienstagabend gleich zwei reichweitenstarke Zahlungsabwickler ihr Quartalsergebnis vorstellen. Das Transaktionsvolumen der beiden könnte Rückschlüsse über die Stärke oder Schwäche der US-Konsumentinnen und -Konsumenten liefern und damit weitere Hinweise über die Konjunkturentwicklung geben.

Von PayPal selbst erwarten Anleger vor allem zwei Dinge. Erstens ein Zeichen dafür, dass sich das Unternehmen im härter werdenden Wettbewerb behaupten und seine starke Stellung verteidigen kann. Und zweitens setzen auf einen Turnaround wettende Investoren auch darauf, dass es PayPal gelingt, mithilfe seiner strategischen Initativen, darunter Werbekooperationen und der Erweiterung des Produktportfolios um das Check-Out-System Fastlane, neues Wachstum zu generieren.

Ein solches hat der Markt, der die Aktie in diesem Jahr mit Kursgewinnen in Höhe von 33 Prozent belohnt hat, fest eingepreist. Mit einem Erlös in Höhe von knapp 7,9 Milliarden US-Dollar wird ein Ergebnis um 5 Prozent über dem Vorjahresniveau erwartet. Der Gewinn pro Aktie könnte mit 1,07 US-Dollar allerdings deutlich unter dem vor 12 Monaten erzielten Ertrag in Höhe von 1,30 US-Dollar liegen.

Bei PayPal sind sich die Bullen mit einem Call-Anteil von 54,9 Prozent ihrer Sache recht sicher. Eine durchaus mutige Entscheidung, denn in den vergangenen sechs Quartalen standen sich positive und negative Kursreaktionen gleichberechtigt gegenüber – zumindest wenn es um die Verteilung geht. Denn wenn es denn bergab ging, fielen die Kurse hier gleichzweistellig. Aktuell ist eine Bewegung um 8,2 Prozent eingepreist.

Dienstag, 29. Oktober: Alphabet

Mit Google-Mutter Alphabet wird nach Tesla das zweite Magnificent-Seven-Unternehmen seinen Quartalsbericht vorstellen. Hier wird es vor allem um eines gehen: Künstliche Intelligenz! Der Internetriese gehört zu denjenigen Unternehmen, die aufgrund ihrer hohen Nachfrage nach KI-Beschleunigern den unaufhaltsamen Aufstieg von Nvidia begünstigen.

Anleger werden aber zunehmend ungeduldig, welche Erträge die milliardenschweren Investitionen künftig bringen werden. Eine Antwort auf diese Frage blieb Alphabet bereits im vergangenen Quartal schuldig, weswegen die Aktie mit Verlusten zu kämpfen hatte.

Wenn eine solche Enttäuschung dieses Mal ausbleiben soll, wird der Konzern entweder klar erkennbare KI-Umsätze ausweisen, einen überzeugenden Plan für die zukünftige Monetarisierung vorstellen oder zumindest Kostensenkungen ankündigen zu müssen – eine solche könnte allerdings auf die Stimmung gegenüber Halbleiteraktien schlagen.

Zwar verfügt Alphabet als der derzeit am günstigsten bewertete Magnificent-Seven-Wert einen Startvorteil, wenn es darum geht, nach den Zahlen mit einer positiven Kursreaktion belohnt zu werden. Dafür müssen aber nichtsdestotrotz die Erwartungen übertroffen werden. Diese liegen für den Umsatz bei 86,2 Milliarden US-Dollar und für den Gewinn bei 1,85 US-Dollar je Aktie. Das entspricht einem erwarteten Wachstum von 12,4 beziehungsweise 19,4 Prozent.

Für die Aktie ist eine Kursbewegung um 6,4 Prozent eingepreist, das ist der höchste Wert seit zwei Jahren und verdeutlicht die Bedeutung, die den Zahlen am Dienstag zukommen. Mit einem Anteil von 64,0 Prozent haben sich die meisten Optionshändler auf der Long-Seite engagiert – sicherlich auch eine Folge der moderaten Bewertung, für die auf einen Aufschlag gehofft wird.

Dienstag, 29. Oktober: AMD

Passend zu Zahlen von Alphabet wird mit AMD auch der erste Entwickler von KI-Beschleunigern seinen Geschäftsbericht vorstellen. Zwar lassen die von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor vorgelegten Zahlen darauf schließen, dass es in der Branche insgesamt weiterhin sehr gut läuft. Wie sich der Kuchen unter den beteiligten Playern verteilt, dürfte jedoch erst mit dem AMD-Ergebnis etwas klarer werden.

Während sich die Nachfrage nach Server- und Datencenter-Prozessoren zuletzt sehr stark entwickelte, schwächelten Halbleiter für den Endkundenmarkt. Sowohl die schleppende Erholung auf dem PC-Markt als auch die fortgesetzte Schwäche bei mobilen Endgeräten und Konsolen machen AMD zu schaffen – der im Vergleich zu Konkurrent Nvidia in den vergangenen Monaten bescheidene Kursverlauf spiegelt diese Herausforderung wider.

Wenn das Unternehmen die Performancelücke gegenüber Nvidia verkleinern möchte, muss also eine starke Umsatzentwicklung in möglichst allen Geschäftsbereichen her und das nicht nur bei mit KI assoziierten Produkten. Am Markt wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar erwartet, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Plus von 900 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Der Gewinn soll mit 0,92 US-Dollar je Anteilsschein um etwa 20 Prozent über dem vor 12 Monaten erzielten Ertrag von 0,70 US-Dollar liegen.

Für AMD steht am Dienstagabend einiges auf dem Spiel, trotzdem ist die eingepreiste Reaktion mit 7,8 Prozent moderat – das liegt allerdings auch am mit 70,0 Prozent enorm hohen Call-Anteil. Der ist ein Zeichen dafür, dass sich hier auch viele Retail-Trader engagiert haben und auf steigende Kurse hoffen. Die Verkäufer der Optionen könnten ihnen ein Schnippchen zu schlagen versuchen.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 26. Oktober, 10:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion