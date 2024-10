Jefferies senkt Knaus Tabbert auf 'Hold' - Ziel mehr als halbiert

US21 schrieb 09.10.24, 17:37

Deine Welt scheint ziemlich klar zu sein:

1. Es gibt die Leute die deiner Meinung sind und alle anderen sind Basher. So ist die Welt leider nicht

2. Leute die eine andere Meinung haben müssen woanders schreiben, weil du nur deine Meinung bestätigt haben willst.

3. Leute die die Aktie kritisch sehen wollen nur "wieder rein".



Dein durchschnittlicher Einstiegskurs ist egal. Die Aktie stand bei 60, jetzt knapp über 30. Du hast den Einbruch also mitgemacht oder sogar nachgekauft. Klar, daß du jetzt nur noch positives hören willst.



Aber zurück zur Aktie. Niemand kann im Augenblick etwas vernünftiges sagen, weil kein Außenstehender wirkliche Informationen hat. Auch du kannst keine seriösen Aussagen machen ob es jetzt eine Delle oder das Ende der Euphoriephase ist. Das ist alles Spekulation, was man dann auch an den inhaltslosen Aussagen "Ich bewerte die Delle nicht über" sieht.

Steigende Zulassungszahlen sind nicht interpretierbar, weil niemand sagen kann ob es Zulassungen von KT Modellen sind. Keiner kann im Augenblick sagen, ob tolle Auftragseingänge wirklich Aufträge von Endabnehmern sind oder nur die Abnahmeverpflichtungen der Händler, wo die dann rumstehen. Auch die Aussage daß "eine Überproduktion abgetragen wird" ist inhaltsleer. Sie wird reduziert weil Arbeiter bezahlten Urlaub hatten. Kostet viel Geld und ist eben leider kein gutes Zeichen.



Die Zahlen zum 3 Quartal werden schlecht sein, weil ein nicht unerheblicher Teil des Quartals Zwangsferien waren. Vielleicht ist das schon eingepreist, vielleicht führt das dazu dass der Kurs im November weiter fällt.



KT ist im Augenblick reine Spekulation. Das sieht man auch an den Analystenkommentaren. Eventuell gibt es die Analyse von HA mit Ziel 20 Euro. Und es gibt Analysten mit sehr hohen Kurszielen. Welch große Spanne.



Und Aussagen "seit 2020 völlig neuer Markt" und "neues Verständnis von Freiheit und Lifestyle" ist inhaltsloses Gepushe.



Zusammenfassend: Ich habe heute nichts wirklich positives und nichts wirklich negatives über KT gesagt. Jeder kann selbst entscheiden ob er auf einen Kursanstieg oder einen Kurseinbruch im November setzt. Das ist wie in der Spielbank. Negatives Gebashe nervt, inhaltsloses Gepushe aber ehrlich gesagt auch.